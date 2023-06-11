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11 Haziran 2023 Pazar 10:26:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 10:26:00

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

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Oyuncu Yavuz Ketenci, en büyük hayalini açıkladı.

Oyuncu Yavuz Ketenci, en büyük hayalinin kendi projelerinin yapımcılığını üstlenmek olduğunu söyledi. Oyuncu, "Kendi projelerimin yapımcısı olmak en büyük hayalim. Tabii bunu şahsi olarak değil tamamen şirket adına yapacağım. Şirketim yapımcılık yönünde, ben de oyunculuk yönünde ilerleyeceğim" dedi. Ketenci, hayatındaki dönüm noktasının ise usta sinemacı Eşref Kolçak'ın "Evlat azmini ve başarını takdir ediyorum. Bir gün çok iyi yerlerde olacaksın" sözlerinin olduğunu açıkladı.

Etiketler : oyuncu yavuz ketenci hayal yapımcı
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