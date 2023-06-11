Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Oyuncu Yavuz Ketenci, en büyük hayalinin kendi projelerinin yapımcılığını üstlenmek olduğunu söyledi. Oyuncu, "Kendi projelerimin yapımcısı olmak en büyük hayalim. Tabii bunu şahsi olarak değil tamamen şirket adına yapacağım. Şirketim yapımcılık yönünde, ben de oyunculuk yönünde ilerleyeceğim" dedi. Ketenci, hayatındaki dönüm noktasının ise usta sinemacı Eşref Kolçak'ın "Evlat azmini ve başarını takdir ediyorum. Bir gün çok iyi yerlerde olacaksın" sözlerinin olduğunu açıkladı.