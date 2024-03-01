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01 Mart 2024 Cuma 08:05:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 08:05:00

Yasmin Erbil aşk yaşadığı Yiğit Poyraz'dan Dominik'ten trip yedi

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Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024 yarışmasında iletişim ödülü kazandı.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024 yarışmasında iletişim ödülü kazandı. Ailesi ve sevgilisiyle konuşma hayali kuran Poyraz umduğunu bulamadı. Poyraz, "Annemden Yasemin'den hiçbir mesaj göremedim" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı. Canlı yayının sonlarına doğru katılan Yasmin Erbil sevgilisinin geç kalmasına sitem ederek, "Yasmin Erbil şimdi katıldı iyi oldu katıldığın zahmet oldu aşkım" diyerek trip attı. Erbil daha sonra yaptığı paylaşımda uyuya kaldığını belirterek, "Sürekli paylaşıyorum aşkım benim. Yayını 'biraz uyuyayım kazandıklarında uyanırım' deyip kaçırdığıma inanamıyorum. Bir daha uyku yok bana" dedi.

Etiketler : yasmin erbil aşk yiğit poyraz survivor trip
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