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25 Eylül 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 19:30:00

Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız

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Rock müziğinin ünlü isimleri Şebnem Ferah ve Teoman yıllardır hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılıyordu.

Rock müziğinin ünlü isimleri Şebnem Ferah ve Teoman yıllardır hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılıyordu. Bütün açıklamalarında arkadaş olduklarını vurgulayan ikiliden Teoman yıllar sonra kafaları karıştıran bir cümleye imza attı. Teoman, Ferah ile yakıştırılmasına ilişkin olarak arkadaşlık vurgusu yaptı ve "Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz 'yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız' diye" dedi. Ferah, Teoman'la olan dostluğu için yıllar önce, "Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" demişti.


Etiketler : şebnem ferah teoman evlilik
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