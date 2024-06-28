İkizleriyle dörtlü aile pozu

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28 Haziran 2024 Cuma 11:54:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 11:54:00

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten ikizleriyle dörtlü aile pozu

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldıkları ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi. Sosyal medya hesabından eşi Yasemin Şefkatli ve çocuklarıyla eğlenceli fotoğraflarını yayınlayan İdo Tatlıses'in “Biraz çılgın aile” notunu düştüğü paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

İkizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini veren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi.

Mutlu evlilikleri ile dikkat çeken çiftten İdo Tatlıses, ikiz bebeklerinin de yer aldığı bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ'DEN EĞLENCELİ POZLAR

İdo Tatlıses, çocuklarıyla eğlenceli anlarının olduğu fotoğrafa "Biraz çılgın aile" notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.

İdo Tatlıses'in dörtlü aile resminin olduğu gönderiye takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

TAKİPÇİLERİNE KAYITSIZ KALAMADILAR

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Yasemin Şefkatli de daha önce eşi ve çocuklarıyla yer aldığı gönderisini "Siyah beyaz serimiz beğeniye sunulmuştur" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Takipçilerinin "Çok güzelsiniz", "Artık yüzlerini görelim", "Nazar değmesin" gibi yorumlarda bulunduğu gönderi binlerce beğeni almıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti, takipçilerinin çocuklarının yüzlerini görme isteklerine kayıtsız kalamadıklarını da göstermiş oldular.

Etiketler : ibrahim tatlıses ido tatlıses yasemin şefkatli ikiz bebekler
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