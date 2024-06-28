İkizleriyle dörtlü aile pozu

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten ikizleriyle dörtlü aile pozu

İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.



İkizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir isimlerini veren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi.

Mutlu evlilikleri ile dikkat çeken çiftten İdo Tatlıses, ikiz bebeklerinin de yer aldığı bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İdo Tatlıses, çocuklarıyla eğlenceli anlarının olduğu fotoğrafa "Biraz çılgın aile" notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.

İdo Tatlıses'in dörtlü aile resminin olduğu gönderiye takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

TAKİPÇİLERİNE KAYITSIZ KALAMADILAR



Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Yasemin Şefkatli de daha önce eşi ve çocuklarıyla yer aldığı gönderisini "Siyah beyaz serimiz beğeniye sunulmuştur" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Takipçilerinin "Çok güzelsiniz", "Artık yüzlerini görelim", "Nazar değmesin" gibi yorumlarda bulunduğu gönderi binlerce beğeni almıştı.

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çifti, takipçilerinin çocuklarının yüzlerini görme isteklerine kayıtsız kalamadıklarını da göstermiş oldular.