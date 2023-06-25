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25 Haziran 2023 Pazar 15:49:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:49:00

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

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Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına komedyen Yasemin Sakallıoğlu konuk oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına komedyen Yasemin Sakallıoğlu konuk oldu. Kendisini içine kapanık biri olarak tanımlayan Sakallıoğlu, ünlü olmanın zor olduğunu söyledi. Komedyen, "Hayatım boyunca çetin sınavlarım oldu. Ama hiç keşkem olmadı. Sınavlarım vardır ama geçmek için elimden geleni yaparım. Kabullenme benim için en büyük derstir" dedi. Yaptığı şakalardaki ilham kaynağını ise "Birinin kötü bakışı bile benim için malzemedir" dedi.

Etiketler : hülya koçyiğit yasemin sakallıoğlu ünlü
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