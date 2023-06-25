Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına komedyen Yasemin Sakallıoğlu konuk oldu. Kendisini içine kapanık biri olarak tanımlayan Sakallıoğlu, ünlü olmanın zor olduğunu söyledi. Komedyen, "Hayatım boyunca çetin sınavlarım oldu. Ama hiç keşkem olmadı. Sınavlarım vardır ama geçmek için elimden geleni yaparım. Kabullenme benim için en büyük derstir" dedi. Yaptığı şakalardaki ilham kaynağını ise "Birinin kötü bakışı bile benim için malzemedir" dedi.