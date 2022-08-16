Bir süredir iki kızıyla Kaplankaya'daki evinde deniz, kum ve güneşin keyfini süren Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin ayrılacakları iddia edilmişti.

Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından son paylaşımıyla çıkan haberlere yanıt verdi.

Eski oyuncu, eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yasemin Özilhan'ın bu gönderisi ayrılık söylentilerini noktalamış oldu.