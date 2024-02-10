Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

İş adamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, bir AVM'de bütün bir günü alışverişe ayırarak mağazaları dolaştı.

Tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özilhan, "Kendime vakit ayırmayı seviyorum. Evin bazı eksikleri vardı öncelikle onları tamamladım" dedi.

Her paylaşımıyla konuşulmayı başaran Özilhan, "Sosyal medyada güzel bir ailem var. Onlarla iletişimde olmayı seviyorum. Fotoğraf çekilmeyi de paylaşmayı da seviyorum" dedi.