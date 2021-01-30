Yasemin Özilhan: Anne olduktan sonra sakinleştim
Yasemin Özilhan, ALEM dergisinin ALEM TALKS Podcast'lerinin ilkini gerçekleştirdi.
İzzet Özilhan ile evliliğinden iki çocuğu olan Yasemin Özilhan, anne olduktan hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. Özilhan “Karakter ve mizaç olarak değiştiğimi düşünmüyorum. İnsanın temeli o ama daha olgun ve koruyucuyum. Değişmeden yaşamak mümkün değil. Eskiden sinirlendiğim konulara daha sakin yaklaşıyorum. Sorumluluklarım arttıkça karar verme yeteneğim artıyor” dedi.