Yasemin Özilhan: Anne olduktan sonra sakinleştim

İzzet Özilhan ile evliliğinden iki çocuğu olan Yasemin Özilhan, anne olduktan hayata bakış açısının değiştiğini söyledi. Özilhan “Karakter ve mizaç olarak değiştiğimi düşünmüyorum. İnsanın temeli o ama daha olgun ve koruyucuyum. Değişmeden yaşamak mümkün değil. Eskiden sinirlendiğim konulara daha sakin yaklaşıyorum. Sorumluluklarım arttıkça karar verme yeteneğim artıyor” dedi.