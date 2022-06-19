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19 Haziran 2022 Pazar 21:28:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 21:28:00

Yasemin İlan kimdir?

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Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan, Almanya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteci Yasemin İlan kimdir? İşte detaylar...

YASEMİN İLAN

Eğitim: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu

Meslek: Gazeteci

Eitorf Almanya doğumlu olan Yasemin İlan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik eğitimi aldı. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Geleceğin Gazetecileri' eğitim programını tamamlayan Yasemin İlan, aynı yıl kadrosuna dahil olduğu Güneş Gazetesi'nde Türkiye'nin ilk ve tek çocuk gazetesi JUNIOR Çocuk Gazetesi'nin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Sonrasında 'Aldatan Kadınlar Anlatıyor' adlı köşe yazısını 8 yıl boyunca aralıksız her gün yazmıştır. Bu köşe yazısı Türkiye'nin en uzun süren yazı dizisi olma özelliğini taşımaktadır.

2014 yılında Güneş Gazetesi'nin Hayat Eki'ni hazırlamaya başlayan Yasemin İlan, 2015 yılında Magazin Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Güneş Gazetesi'nin 2020 yılının Ocak ayında Akşam Gazetesi'ne ek olarak yayın hayatına devam etmesi karar verildiğinde Yasemin İlan da Güneş Eki Haber Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

2021 yılının Ocak ayında Akşam TV'de 'Akşam Yıldızı' adlı programı hazırlamaya başlayan Yasemin İlan, devam eden programında sanat dünyasının ünlü isimlerini konuk alarak ses getiren röportajlara imza atmaktadır. Aynı zamanda sağlık editörlüğü de yapan Yasemin İlan, doktorlarla da özel röportajlar yapmaktadır.

Etiketler : Yasemin İLAN Gazeteci Akşam Yıldızı
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