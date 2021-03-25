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25 Mart 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 12:30:00

Yasemin bu yılın modasını çizdi

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Oyunculuğu bıraktıktan sonra çocuklarıyla ilgilenen Yasemin Özilhan, bu yıl da modanın nabzını tutacak.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra çocuklarıyla ilgilenen Yasemin Özilhan, bu yıl da modanın nabzını tutacak. Ünlü isim, geçen sezon tasarımlarını yaptığı İpekyol markasının bu yıl da tasarımlarına imzasını atacak. Gelen yoğun ilgi sonrası markayla yeniden anlaşma yapan Özilhan, stiliyle örnek olmaya devam edeceğini söyledi.

Etiketler : yasemin özilhan moda yeni stil
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