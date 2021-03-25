Yasemin bu yılın modasını çizdi

Oyunculuğu bıraktıktan sonra çocuklarıyla ilgilenen Yasemin Özilhan, bu yıl da modanın nabzını tutacak. Ünlü isim, geçen sezon tasarımlarını yaptığı İpekyol markasının bu yıl da tasarımlarına imzasını atacak. Gelen yoğun ilgi sonrası markayla yeniden anlaşma yapan Özilhan, stiliyle örnek olmaya devam edeceğini söyledi.

