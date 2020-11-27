"Yeter ki mutlu olsunlar"

‘Alev Alev’ dizisinde Rüya karakterine hayat veren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık altı aydır Alihan Aloğlu ile beraberlik yaşıyor. Genç işadamı Alihan Aloğlu’nun annesi Yasemin Aloğlu, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Aloğlu, müstakbel gelin adayı hakkında sessizliğini ilk kez bozdu. Aloğlu’na oğlunun Dilan Çiçek Deniz ile olan birlikteliği soruldu. Aloğlu, "Aman mutlu olsunlar yeter bana. Başka da bir şey sormayın" dedi.

