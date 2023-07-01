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01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:29:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:29:00

Yaşar Alptekin görücü usulü tanışıp evlendi

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Yaşar Alptekin, görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu.

Bir dönemin yıldız ismi oyuncu-model Yaşar Alptekin (61), görücü usulüyle tanıştığı Nadire Tunca ile nikah masasına oturdu. Kızının annesi Nilgün Altınyayla ile iki kez evlenen ve eşini kanser yüzünden kaybeden Alptekin, aradığı aşkı Nadire Tunca da buldu. "Kendime yetebilen biriyim ama yalnız olmuyor eve bir kadın lazım" diyen Alptekin, Tunca ile evlendi. Sade bir tören ile hayatını birleştiren çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler : yaşar alptekin nadire tunca nikah görücü
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