Yaşananlar yüreğimize ağır geldi

Oyuncu Hatice Şendil, deprem felaketi sonrası çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan depremzede çocukları ziyaret için hastanelere gitti. Afetzede miniklere oyuncak hediye eden Şendil, "Çocuklarımız için, oradaki depremzede vatandaşlarımız için gönülden her şeyi yapmaya hazırız. Tarifi zor bir duygu. Yüreğimize ağır gelen anlar yaşadık. Sadece onlar için ne yapmak gerekiyorsa onları yapmaya çalışıyoruz" dedi. Oyuncunun eşi Burak Sağyaşar da yapımcılarla birlikte deprem bölgesine okul yaptıracağını söyledi. Şendil, "Burak, yapımcı arkadaşlarıyla beraber deprem bölgesine okul yaptıracak" diye konuştu.

