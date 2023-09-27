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27 Eylül 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 09:30:00

Yaşama şansı yüzde 2 dediler

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Pandemi döneminde koronavirüse yakalanan ve entübe edilen oyuncu Burak Sergen, 'Bambaşka Sohbetler' programında yaşadıklarını anlattı.

Pandemi döneminde koronavirüse yakalanan ve entübe edilen oyuncu Burak Sergen, 'Bambaşka Sohbetler' programında yaşadıklarını anlattı. '2 ay yürüyemedim' diyerek zor bir süreçten geçtiğini ifade Sergen, şunları söyledi: ''Koronavirüsü çok ağır geçirdim. Yüzde 2 yaşama şansım vardı. 2 ay yürüyemedim. Dedim ki yatalak mı kalacağım, bundan sonra böyle mi dedim. Doktor açılacak dedi. Açılmazsa yatalak kalacağım, mesleğimi yapamayacağım, ben sahneye çıkmak zorundaydım!"

Etiketler : burak sergen koronavirüs pandemi
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