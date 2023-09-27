Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Pandemi döneminde koronavirüse yakalanan ve entübe edilen oyuncu Burak Sergen, 'Bambaşka Sohbetler' programında yaşadıklarını anlattı. '2 ay yürüyemedim' diyerek zor bir süreçten geçtiğini ifade Sergen, şunları söyledi: ''Koronavirüsü çok ağır geçirdim. Yüzde 2 yaşama şansım vardı. 2 ay yürüyemedim. Dedim ki yatalak mı kalacağım, bundan sonra böyle mi dedim. Doktor açılacak dedi. Açılmazsa yatalak kalacağım, mesleğimi yapamayacağım, ben sahneye çıkmak zorundaydım!"

