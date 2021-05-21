Yaşam mücadelesini kazandı

Geçen yılın Ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi. Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Hayranlarına sevgilerini ileten Taşıyan, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

