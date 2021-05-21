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21 Mayıs 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 14:30:00

Yaşam mücadelesini kazandı

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Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Geçen yılın Ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Hakan Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi. Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Hayranlarına sevgilerini ileten Taşıyan, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Etiketler : hakan taşıyan böbrek nakli taburcu
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