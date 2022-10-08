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08 Ekim 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 11:30:00

‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı

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Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı 'Yasak Elma' dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı 'Yasak Elma' dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yapımda yer alan oyuncu Sevda Erginci diziye geri döndü. Medyapım imzalı projede Ergin, seyirci karşısına bu sefer konuk oyuncu olarak çıkacak. Yapımda Erginci, yurt dışında evlendiği Aybars Kuday'ın eşine hayat verecek.

Etiketler : Yasak Elma Eda Ece Şevval Sam
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