4 kişilik aile pozu

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu Eda Ece sosyal medya hesabından Tuncer ve can dostlarıyla çekilmiş evden bir karesini yayınladı. Nikah masasına oturmaları beklenen ikilinin hayranları gönderini altına, "4 kişilik aile" yorumlarında bulundu.