09 Eylül 2021 Perşembe 13:12:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 14:37:00
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece kural bozdu! Ünlü oyuncudan 4 kişilik aile pozu
'Yasak Elma' dizisinde rol alan Eda Ece, kural bozdu.
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu Eda Ece sosyal medya hesabından Tuncer ve can dostlarıyla çekilmiş evden bir karesini yayınladı. Nikah masasına oturmaları beklenen ikilinin hayranları gönderini altına, "4 kişilik aile" yorumlarında bulundu.