Yasak Elma'nın Yıldız karakterinden moda açıklaması

'Yasak Elma' dizisinde oyunculuğu kadar, kıyafetleriyle de dikkat çeken Eda Ece giyim kuşamın insan hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Güzel oyuncu, "Moda, seyirciye kendini anlatmanın bir yolu. İnsanın kişiliğini yansıtan bir dil; o yüzden çok değerli. Kendini konuşmadan anlatabildiğin bir özellik" şeklinde konuştu.