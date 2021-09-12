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12 Eylül 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 14:00:00

Yasak Elma'nın yeni yıldızı Biran Damla Yılmaz: Ayrılık yok, mutluyum

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Yeni sezonda 'Yasak Elma' dizisinde rol alacak olan Biran Damla Yılmaz, önceki gün Etiler'deydi.

Yeni tarzıyla dikkat çeken oyuncu Biran Damla Yılmaz, "Yeni tarzım çok beğenildi. Çok olumlu yorumlar geliyor" dedi. Sevgilisi Deniz Can Çelik ile ayrıldığı iddia edilen Yılmaz, "Özel hayatım saklı kalsın. Çok mutluyum, tadında ilerliyor. Kameraların önünde iş yapıyorum, bazı şeyler de bana kalsın. Ben kendime özel tadını çıkarayım" dedi.

Etiketler : yasak elma dizi biran damla yılmaz deniz can çelik magazin
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