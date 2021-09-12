"Ayrılık yok, mutluyum"

Yeni tarzıyla dikkat çeken oyuncu Biran Damla Yılmaz, "Yeni tarzım çok beğenildi. Çok olumlu yorumlar geliyor" dedi. Sevgilisi Deniz Can Çelik ile ayrıldığı iddia edilen Yılmaz, "Özel hayatım saklı kalsın. Çok mutluyum, tadında ilerliyor. Kameraların önünde iş yapıyorum, bazı şeyler de bana kalsın. Ben kendime özel tadını çıkarayım" dedi.