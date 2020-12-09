09 Aralık 2020 Çarşamba 12:10:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 12:10:00
Yasak Elma'nın usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın aile arası kutlaması
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, eşi Güzen Yağcılar'ın yeni yaşını evde aile arasında kutladı.
Çocuklarıyla birlikte doğum günü kutlaması için pasta başında poz veren Erdal Özyağcılar, "İyi ki doğdun Güzin’’ notunu düştü.
- Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
- 'Alyansımı asla çıkarmayacağım'
- Yasak Elma'nın usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın aile arası kutlaması
- 'Canavarlar' kısa filmi festivalin gözdesi
- Şarkıcı Cansever'in kalbi kırıldı
- Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım