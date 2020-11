Yasak Elma dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Eda Ece ile vedalaştığı anı sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut biraz sitemliydi. Görüntülerde aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Eda Ece'ye teşekkür eden Bulut paylaşımına şu notu yazdı:



BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI

"Teşekkür ederim sevgili Eda Ece. Kısa ama hızlı veda! Tam 8 saniye. Her bölümden 1 saniye alsam 85 saniye eder. Uzun kaldı, 0.5 saniye alsam 45 eder, yine uzun kaldı. 85 bölüm demek daha iyi. Her şeye rağmen her şey güzeldi.” Güzel oyuncu da bu sitemli mesaja karşılık ‘Dizi boyunca başımıza gelmeyen kalmadı. Yeni bir projede görüşmek üzere’’ dedi.