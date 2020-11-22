Berk Oktay ve Yıldız'ı Eda Ece'den ilk set fotoğrafı!

Dizide Çağatay karakterine hayat verecek olan oyuncu Berk Oktay'ın setteki ilk fotoğrafı sosyal medyaya yansıdı. Eda Ece, kucağında Halit Can’ı oynayan küçük oyuncu Kuzey Gezer ile Berk Oktay’ın yanında ilk fotoğrafını verdi. Diziye ayrıca Gülenay Kalan Ünlüoğlu ve Erdal Özyağcılar da dahil oldu.

