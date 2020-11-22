22 Kasım 2020 Pazar 15:55:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 11:32:00
Yasak Elma'nın Çağatay'ı Berk Oktay ve Yıldız'ı Eda Ece'den ilk set fotoğrafı!
Berk Oktay, ‘Savaşçı' dizisinden sonra dahil olduğu ‘Yasak Elma' dizisi için sete çıktı.
Dizide Çağatay karakterine hayat verecek olan oyuncu Berk Oktay'ın setteki ilk fotoğrafı sosyal medyaya yansıdı. Eda Ece, kucağında Halit Can’ı oynayan küçük oyuncu Kuzey Gezer ile Berk Oktay’ın yanında ilk fotoğrafını verdi. Diziye ayrıca Gülenay Kalan Ünlüoğlu ve Erdal Özyağcılar da dahil oldu.