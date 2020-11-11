Yasak Elma oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bir adım öteye taşıdı... Aileleri devreye soktular

Birliktelikleriyle gündem olan Yasak Elma dizisinin oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ilişkilerini bir adım öteye taşıdı. Gökhan Alkan, önceki akşam kız arkadaşının annesi ve babasıyla Tarabya Kıyı Balık’ta yemek yedi. Aileleri de ilişkilerine dahil ederek birlikteliklerindeki ciddiyeti gözler önüne seren çift, keyifli geçen yemek sonrası kameralara mutluluk pozları verdi. Gökhan Alkan, Cavadzade’nin bir dönem söylediği ‘Çirkin erkeklerden hoşlanıyorum’ sözünün hatırlatılması üzerine sessiz kaldı. Oyuncu, ''Fazla söze gerek yok. Çok mutluyuz. Aile yemeği yedik. İzninizle yanımızda büyüklerimiz var. Baş başa olduğumuz zaman uzun uzun konuşalım'' diye cevap verdi.



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