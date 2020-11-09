09 Kasım 2020 Pazartesi 18:23:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 18:43:00
Yasak Elma dizisinden çıkan alın yazısı... Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'dan sürpriz aşk!
Yasak Elma dizisinde birlikte rol alan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşk yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdular.
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti aynı anda fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaşarak aşklarını ilan etti. Alkan, sevgilisi Nesrin Cavadzade’yi alnına etiketledi. Güzel oyuncu, “alın yazın” yorumuyla duygulandığını belirtti. Akıllara oyuncu Talat Bulut'un, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun" açıklaması geldi.
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