Yasağı deldiren güzellik

Hande Yener, Nişantaşı'nda bir estetik kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı. İçeride yaklaşık üç saat kalan Yener, muayenehanenin 18:00'de kapanmasıyla dışarıya çıkarken, apar topar hızla otomobiline bindi. Şarkıcı, sağlık durumunu soranlara "Arkadaşımı getirdim, kendim için gelmedim" açıklamasında bulundu.

Recep ASLAN