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22 Ocak 2022 Cumartesi 12:58:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 12:58:00

Yargı'nın Emir'i Onur Durmaz: Aç kaldığım zamanlar var

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'Yargı' dizisinde rol alan Onur Durmaz, bugünlere kolay gelmediğini söyledi.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Yargı' dizisinde rol alan Onur Durmaz, bugünlere kolay gelmediğini söyledi. Dizideki performansıyla ödül alan oyuncu, geçmişte yaşadığı zor günleri "Bugünlere gelmem kolay olmadı. İnanılmaz çalıştığım, tabiri caizse aç kaldığım dönemler oldu. En iyisi ortaya çıkana kadar elimden geleni yaptım, çalışmaya devam ediyorum" diyerek anlattı.

Etiketler : yargı emir yargı dizisi onur duymaz
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