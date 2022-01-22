"Aç kaldığım zamanlar var"

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Yargı' dizisinde rol alan Onur Durmaz, bugünlere kolay gelmediğini söyledi. Dizideki performansıyla ödül alan oyuncu, geçmişte yaşadığı zor günleri "Bugünlere gelmem kolay olmadı. İnanılmaz çalıştığım, tabiri caizse aç kaldığım dönemler oldu. En iyisi ortaya çıkana kadar elimden geleni yaptım, çalışmaya devam ediyorum" diyerek anlattı.