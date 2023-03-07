Yardımseverlere gönül sofrası

Adıyaman'ın Besni ilçesi Şambayat beldesinde Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Adıyaman'ı Kahramanmaraş ve Malatya'ya bağlayan ana yol kenarında aşevi oluşturdu.



Gençler ellerinde taşıdıkları "ücretsiz sıcak yemek bulunur" yazılı pankartlarla yoldan geçenleri yemeğe davet ediyor. Her gün üç öğün yemek ikramı yapılan aşevinden çok sayıda vatandaş faydalanıyor.

Dernek Başkanı Mehmet Menteş, depremin 4. gününden bu yana insanları davet edip yol kenarında yemek ikram ettiklerini söyledi. "Dernek olarak insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye yola çıktığımız bu süreçte ağır bir sınav veriyoruz. Bir özel firmayla görüştük, onlar bize malzeme gönderiyor. Aşçı arkadaşlarımız bu malzemeleri yemeğe dönüştürüyor, biz de burada ikram ediyoruz." diyen Menteş, misafirperverliklerini göstermek istediklerini belirtti.

Beldenin çocuklarını, gençlerinin yoldan geçenleri yemeğe davet ettiğini anlatan Menteş, bu hizmeti bir gönül borcu olarak gördüklerini dile getirdi.

Menteş, "Bir sıcak yemeği onlara ikram etmek için çalışıyorlar. Günde 3 öğün yaklaşık 3 bin kişiye yemek ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.