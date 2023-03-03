Yardıma devam

'Yasak Elma' dizisinin oyuncusu Eda Ece, depremzedelerin ihtiyaçları için ilk günden itibaren çalışıyor. Deprem bölgesine erzak, bebek eşyası ve battaniye yollayan Ece, sivil toplum örgütüyle birlikte kışlık kıyafetler yolladı. Dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte yardımlara tam gaz devam edeceklerini söyleyen Ece, önceki gün kolileri düzenleyip, TIR'lara yükledi.