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26 Eylül 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 13:00:00

Yardım derneği için sunucu oldu

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Eski Kainat güzeli Azra Akın 'Umudum Olur Musun?' derneği için ilk kez sunuculuk yaptı.

Eski Kainat güzeli Azra Akın 'Umudum Olur Musun?' derneği için ilk kez sunuculuk yaptı. 8'incisi düzenlenen Mood Ödül Töreni'nde ayrıca bağış gecesi düzenlendi. Akın, " Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak çok kıymetli benim için. Umudum olur musun derneği için ben de çok uzun bir aradan sonra ilk kez sunucu olarak çıktım" dedi.

Etiketler : Eski Kainat güzeli Azra Akın Umudum Olur Musun?
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