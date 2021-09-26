Yardım derneği için sunucu oldu

Eski Kainat güzeli Azra Akın 'Umudum Olur Musun?' derneği için ilk kez sunuculuk yaptı. 8'incisi düzenlenen Mood Ödül Töreni'nde ayrıca bağış gecesi düzenlendi. Akın, " Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak çok kıymetli benim için. Umudum olur musun derneği için ben de çok uzun bir aradan sonra ilk kez sunucu olarak çıktım" dedi.