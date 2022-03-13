Yaramızda Kalsın ağlattı

Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün başrolünü paylaştığı 'Kaderimin Oyunu' dizisinde geçtiğimiz yıl tekne kazasında hayatını kaybeden genç müzisyen Onur Can Özcan anıldı. Yapımda, müzisyenin kendi sesiyle 'Yaramızda Kalsın' şarkısı duygu yüklü bir sahne ile ekrana geldi. Dizinin sevenleri gözyaşlarını tutamadı.