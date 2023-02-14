Yaraları birlikte saracağız

ÇORBALAR MAHER ZAİN'DEN

Müslüman şarkıcı Maher Zain, İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Salam Charity" ile Kahramanmaraş'a gelerek yemek dağıtımı yaptı. Yardım faaliyetlerinden görseller paylaşan sanatçı, "Buradaki yıkımı size aktarmaya çalışıyorum ama kameradan bunu göstermem mümkün değil. Burada yaptığımız küçük şeyler ama çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum, sizlerin sayesinde bu yardımı gerçekleştirebiliyoruz" ifadesini kullandı. Şehir merkezinde olduklarını ve pek çok binanın yıkıldığını aktaran Zain, "Burası büyük depremin merkez üssü. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Elimizden geldiğince yardım etmeliyiz" diye konuştu.

İKİ ÜLKENİN DE BİZE İHTİYACI VAR



Model Bella Hadid, Instagram'dan Türkiye haritası ile birlikte bir bilgilendirme metni yayınladı. Takipçilerinin yardım etmesini istediği kuruluşları UNICEF, Suriye'deki Beyaz Kasklılar, Suriye-Amerikan Tıp Derneği, Uluslararası Tıp Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak sıralayan Hadid, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şu anda en vahim insani durum, bu felaketten önce bölgede yaşayan 4.5 milyon insanın en az 4.1 milyonunun zaten insani yardıma muhtaç olduğu kuzeybatı Suriye'de yaşıyor. Mülteci kampları anında çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye ile Suriye arasındaki tek ikmal ulaşım yolu depremle yıkıldı. Bu inanılmaz ülkeler ve insanlar için derin bir keder içindeyim. Yakın gelecekte yapabileceğim daha çok şey düşünüyorum. Ancak şimdilik sizi bazı güvenilir kuruluşlarla baş başa bırakacağım. Sizi seviyorum."

NOBELLİ AKTİVİSTTEN DEPREMZEDELERE 50 EV YARDIMI



Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, başında bulunduğu 'Tawakkol Karman Foundation' tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını söyledi. Karman, inşa edilecek evlerin Yemenlilerin Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışmasının göstergesi olduğunu ifade etti. Karman, söz konusu evlerin, AFAD aracılığıyla yaptırılacağını dile getirdi. "Bu, zor zamanlarda ve hâlâ Yemen'in yanında yer almayı sürdüren Türkiye'ye vefamızın bir ifadesidir" diyen Karman, dayanışmanın nişanesi olarak yapılacak evlere vakfın armasını yerleştirmek istediklerini kaydetti.

VİDEO GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK



Pam & Tommy dizisinin yıldızı Lily James, depremzedelere para toplamak için iki haftalığına bir platforma katıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, bu platformda hayranlarının isteği üzerine onlara 125 dolar karşılığında özel videolar hazırlayacak. James de bu paranın önemli bir bölümü depremzedeler için bağışlayacak. Sanatçı, "Mümkün olduğu kadar çok para toplamak için yardımlarınızı bekliyorum" dedi. James ile birlikte Mira Sorvino, Melissa Joan Hart, Christina Milian, Tori Spelling, Maggie Wheeler gibi 200'ye yakın ünlü isim de bu yardım kampanyasına destek veriyor.

KORKU İÇİNDEKİ ÇOCUKLARA ÜZÜLÜYORUM



Güney Koreli müzisyen Siwon Choi, Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum" paylaşımını yaptı.

KALBİM MAĞDURLARLA



ABD'li şarkıcı Demi Lovato, 145 milyon takipçili sosyal medya hesabında yardım kampanyalarının linklerini paylaşarak, "Kalbim depremden etkilenen ve mağdur olan herkesin yanında" mesajı yolladı.

EN KÜÇÜK YARDIM BİLE İŞE YARAYACAK



ABD'li komedyen Jimmy Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar. En küçük yardım bile işe yarayacaktır" diyerek izleyenlerini yardım kampanyasına yönlendirdi.

KIZILAY'A DESTEK ÇAĞRISI



İsveçli müzisyen Yngwie Malmsteen, Türk Kızılay, Ahbap, İHH gibi kuruluşların bağış kampanyalarını sosyal medya sayfalarına taşıdı. Müzisyenin Türk eşi April (Ebru) Malmsteen de Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda depremzedeler için düzenlenen yardım toplama çalışmalarına katıldı. April Malmsteen, ziyaretine dair görüntüleri de paylaşarak ABD'deki takipçilerine yardımda bulunma çağrısı yaptı.