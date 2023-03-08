Yaralar sarılıyor
Demet Akalın, Pınar Altuğ, Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, Hatay'da çadır kentte yaşayan depremzedelerle bir araya geldi. Ünlü isimler, miniklere hem moral hem de hediyeler verdi.
Demet Akalın ve Pınar Altuğ miniklere hediyeler verdi. Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz ise, çocuklarla futbol ve basketbol oynadı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından çadır kentten fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Akalın'ın gönderisinde iki çocuk popçu Murat Boz'u bölgeye davet etti.