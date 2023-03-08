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08 Mart 2023 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 18:06:00

Yaralar sarılıyor

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Demet Akalın, Pınar Altuğ, Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, Hatay'da çadır kentte yaşayan depremzedelerle bir araya geldi. Ünlü isimler, miniklere hem moral hem de hediyeler verdi.

Ünlü isimler Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için harekete geçti. Edis, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Zara, Sefo ve Eser Yenenler gibi birçok isim afet bölgelerindeki çadır kent ve konteyner kentte yaşayan depremzedelerin yanına koşmuştu. Son olarak Demet Akalın, Pınar Altuğ, Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz soluğu Hatay'daki AFAD çadırlarında aldı. Ünlü isimler bölgede yaşayan afetzedeleri ziyaret ederek moral verdi.

Demet Akalın ve Pınar Altuğ miniklere hediyeler verdi. Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz ise, çocuklarla futbol ve basketbol oynadı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından çadır kentten fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Akalın'ın gönderisinde iki çocuk popçu Murat Boz'u bölgeye davet etti.

Etiketler : hatay depremzede çadır kent demet akalın pınar altuğ yasmin erbil yiğit poyraz

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