VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD'li paralı savaşçı' açıklaması
Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim"
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı
"Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi"
"Bu çapsızlarla milletin alacağı yol yoktur"
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
F-16'lar nasıl modernleştirilecek?
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Resmen yürürlüğe girdi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Vosvos'tan karavan yaptılar
GÖNÜL GÖZÜYLE İLK ADIM
Organ bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirecek
2 milyon sevinci
Artık daha sahici
Biz kadınlar çok komiğiz
‘Yaradana Kurban'a farklı yorum
Toplama albüm
Ankaralıları coşturdu
Yener'in yepyeni kafası
Kritik toplantının tarihi ve yeri belli oldu
Yeni şarkısını duyurdu
Cem yine gergin
20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:30:00

‘Yaradana Kurban'a farklı yorum

ABONE OL

Oyuncu Uğur Aslan, 'Yaradana Kurban' adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Oyuncu Uğur Aslan, 'Yaradana Kurban' adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. 90'lı yıllardan bugüne kadar popüleritesini hiç kaybetmeyen efsane esere kendine has yorumunu katan Aslan, parçaya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekti. Çekim sırasında profesyonel kameraların yanı sıra, kendi hikâyesini seyirciye daha iyi aktarabilmek için 3 cep telefonu da aynı anda kayda girdi.

Etiketler : uğur aslan yaradana kurban şarkı
Yüzünde sebil patladı

Yüzünde sebil patladı
"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"

"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"
Sahnede 74'üncü yaş sürprizi

Sahnede 74'üncü yaş sürprizi
Eğlence sırası Sefo'da

Eğlence sırası Sefo'da
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
Senfoni konseri albüm oldu

Senfoni konseri albüm oldu
Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta

Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta
“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi

“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi
"Kovid'i çok ağır atlattım"

"Kovid'i çok ağır atlattım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes