‘Yaradana Kurban'a farklı yorum

Oyuncu Uğur Aslan, 'Yaradana Kurban' adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. 90'lı yıllardan bugüne kadar popüleritesini hiç kaybetmeyen efsane esere kendine has yorumunu katan Aslan, parçaya Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekti. Çekim sırasında profesyonel kameraların yanı sıra, kendi hikâyesini seyirciye daha iyi aktarabilmek için 3 cep telefonu da aynı anda kayda girdi.