27 Haziran 2019 11:10 | Perşembe
Yaptığı hatayı böyle savundu: Yine olsa yine yaparım
Geçen gün emniyet şeridini kullanarak kural ihlali yapan Berkay, konu hakkında konuştu.
Geçen gün emniyet şeridini kullanarak kural ihlali yapan Berkay, konu hakkında konuştu.
Hamile eşi Özlem Katipoğlu ile görüntülenen popçu, telefonla çekilen görüntülere "Yaptığım hatayı savunacak değilim, ama o gün evde değildik. Yine olsa yeni yaparım. Arya’nın alerji olduğu haberini aldık, yüzünde kızarıklar olan bir fotoğraf attılar bize, o panikle emniyet şeridini kullandım’’ diye konuştu.
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