08 Ocak 2021 Cuma 18:02:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 17:47:00
Yaprak Dökümü'nün yıldızı Gökçe Bahadır'dan nostaljik paylaşım! 'Bir tuhaf oldu içim'
Bir dönem yer aldığı ‘Yaprak Dökümü' dizisi yeniden yayınlanmaya başlayan Gökçe Bahadır, ekranda kendisini görünce eski günleri yad etti.
Eski rol arkadaşlarını karşısında görünce duygu dolu anlar yaşayan oyuncu Gökçe Bahadır, paylaştığı fotoğrafın altına “Televizyonu açtım ve karşıma çıkan sahneye bakar mısınız?. Bir tuhaf oldu içim. ‘Yaprak Dökümü’ çok özel bir iştin hayatımda" mesajını yazdı.