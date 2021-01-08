Gökçe Bahadır'dan nostaljik paylaşım! 'Bir tuhaf oldu içim'

Yaprak Dökümü'nün yıldızı Gökçe Bahadır'dan nostaljik paylaşım! 'Bir tuhaf oldu içim'

Eski rol arkadaşlarını karşısında görünce duygu dolu anlar yaşayan oyuncu Gökçe Bahadır, paylaştığı fotoğrafın altına “Televizyonu açtım ve karşıma çıkan sahneye bakar mısınız?. Bir tuhaf oldu içim. ‘Yaprak Dökümü’ çok özel bir iştin hayatımda" mesajını yazdı.