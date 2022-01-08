Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı

'Yaprak Dökümü' dizisinde kardeşleri canlandıran Bennu Yıldırımlar, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın aralarının hiç bir zaman iyi olmadığı konuşulmuştu. Yıllardır bir çok dedikoduya neden olan bu söylentiye Bennu Yıldırımlar ilk kez açıklık getirdi. Güzel oyuncu, yapımda rol alan Bedia Ener'in "Araları hiçbir zaman iyi olmadı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı" dedi.