Yıllar sonra gelen Fahriye itirafı

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08 Ocak 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 18:30:00

Yaprak Dökümü'nün yıldızı Bennu Yıldırımlar'dan yıllar sonra gelen Fahriye Evcen itirafı

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'Yaprak Dökümü' dizisinde kardeşleri canlandıran Bennu Yıldırımlar, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın aralarının hiç bir zaman iyi olmadığı konuşulmuştu.

'Yaprak Dökümü' dizisinde kardeşleri canlandıran Bennu Yıldırımlar, Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın aralarının hiç bir zaman iyi olmadığı konuşulmuştu. Yıllardır bir çok dedikoduya neden olan bu söylentiye Bennu Yıldırımlar ilk kez açıklık getirdi. Güzel oyuncu, yapımda rol alan Bedia Ener'in "Araları hiçbir zaman iyi olmadı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı" dedi.

Etiketler : bennu yıldırımlar fahriye evcen gökçe bahadır yaprak dökümü dizi ititraf magazin
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