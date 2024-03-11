Yapımcılar kitabın peşinde

Aslı Sertdemir, ilk kitabı 'Mahfaza' ile okuyucu karşısına çıktı. Kitap, kimilerine göre gerçek, kimilerine göre düş olarak adlandırılan mistik ve şehir efsanelerinin nasıl gerçeğe uzandığının kapılarını aralıyor. İlk üç günde ilk baskının yarısından fazlasının tükendiğini söyleyen Sertdemir, "Şimdiden birkaç yapımcının ulaşarak kitabımı ekrana taşımayı teklif etti. Kitabı yazarken bu kısmı hiç düşünmemiştim ama bu fikre sıcak bakıyorum'' dedi.