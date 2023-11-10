Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, tek kişilik kabare tarzı tiyatro oyunu ile Uniq İstanbul'da izleyici karşısına çıkacak. Yazıcıoğlu, "60. sanat yılına doğru giderken benim için de bir kutlama tadında bir gösteri olacak" dedi. Televizyon yapımcılarının eski oyunculara yeterince ilgi gösterip göstermediğini söyleyen Yazıcıoğlu, "Bizi yok sayan çok, eskileri unuttular" sözleriyle dert yandı. "İstediğimiz makul ücretlerin 5'te birini teklif ediyorlar" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Ben de tiyatroya yöneliyorum, bu tavırda olanlar genelde televizyon dizisi yapımcıları."