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24 Haziran 2023 Cumartesi 09:42:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 09:42:00

Yapay zekalı konser

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Şarkıcı Hande Yener, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.

Hande Yener, Kuruçeşme Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Konserde yapay zekayla üretilmiş Hande Yener robotları sahne öncesinde dev ekranlarda seyirciyi karşılamasıyla dikkat çekerken bir ilke imza atıldı. Yener, aylar öncesinden hazırlandığı konserinde 150 kişilik ekiple çalıştı. 10 dansçısıyla yaklaşık 3 ay boyunca dans provası yapan Yener, şovları ile büyüledi. Popçu, sahnesinde Hakan Akkaya imzalı iki siyah kostüm giydi.

Etiketler : şarkıcı konser yapay zeka hande yener
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