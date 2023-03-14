Yapacak işimiz çok

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nın yıldızı Tolgahan Sayışman, beraber çalıştığı dernekle deprem bölgesine desteklerine devam ediyor. Sayışman, önceki gün onursal başkanı olduğu 'Mutluluğun Adresi' yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Deprem bölgesine yapılacak yardımlar hakkında konuştuklarını ifade eden Sayışman, "Daha yapacak çok işimizin olduğuna inanıyorum. Okul projemizi de en doğru zaman ve lokasyonda hayata geçirmek için bakanlıklarımızla da temas halindeyiz" dedi.