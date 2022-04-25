Bir dönem aynı dizide rol alan Uğur Güneş ve Atilla Kılıç, Bebek Lucca'da çapkınlık turunda yakalandı. İkilinin yanlarında ise sarışın bir güzel vardı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran oyuncular, kız arkadaşlarıyla mekana geri kaçtı. Mekan içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan Güneş ve arkadaşları, taksinin gelmesiyle koşar adım mekandan çıktı. Atilla Kılıç aracın önüne, Güneş'in kız arkadaşı ise arka koltuğa geçti. Aracın içinde mikrofonlara konuşan Güneş, ''Hanımefendi arkadaşımın arkadaşı. Yanlış bir şey yazmayın'' dedi.