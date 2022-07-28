Yangın tüpü yüzünde patladı

Dj ve prodüktör Doğukan Manço, 'Ben Adam Olmam' isimli teklisinin klibinde talihsiz bir kaza yaşadı. Manço, çekimlerde Muhittin adını verdiği ve usta isim Rasim Öztekin'in eski arabası olan klasik otomobilini klipte kullandı. Manço'nun arabası çekimlerde radyatöründen su gelerek arızalandı. Senaryo gereği arabası yanan motoruna müdahale eden Manço, elindeki yangın tüpünü açarak yüzüne tutunca beyaza büründü. Manço, kamera karşısında rolünü bozmadan çekimlere devam etti.