Yan yana poz yok

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14 Mayıs 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 12:00:00

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Özge Ulusoy, iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Faruk Çolakoğlu ile Nişantaşı'nda köşe kapmaca oynadı.

Özge Ulusoy, iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Faruk Çolakoğlu ile Nişantaşı'nda köşe kapmaca oynadı. Kahve almak için gezintiye çıkan ikili, basın mensuplarını fark edince panikledi. Ünlü model, bu sırada, hemen yanındaki sevgilisine 'Bizi çekecekler, uzaklaş' diyerek uyardı. Faruk Çolakoğlu da arkasına bakmadan hızlı adımlarla başka bir sokağa girdi.

Recep ASLAN

Etiketler : özge ulusoy faruk çolakoğlu kahve
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