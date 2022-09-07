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07 Eylül 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 10:30:00

Yalnızlık şahane

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Uzun bir süredir kalbini aşka kapatan oyuncu Cansu Dere, "Yalnızlık, kendin tercih ettiğinde şahane bir şey, insanlar yalnız kalabilirse, mecburiyetten kurtulur" dedi.

Uzun bir süredir kalbini aşka kapatan oyuncu Cansu Dere, "Yalnızlık, kendin tercih ettiğinde şahane bir şey, insanlar yalnız kalabilirse, mecburiyetten kurtulur" dedi.

En son ekranlara veda eden 'Sadakatsiz' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Cansu Dere, yalnızlığı sevdiğini söyledi. Yeni sezonda dijitalde yayınlanacak bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Dere, Vogue Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti. En son dünya ve olimpiyat şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı iddia edilen Dere, yalnızlığın kendisine iyi geldiğini ifade etti. Dere, "Yalnızlık, kendin tercih ettiğinde şahane bir şey... Herkesin yalnız kalabilmesi lazım, insanlar yalnız kalabilirse, mecburiyetten kurtulur. Mecburi ilişkiler olmaz hayatında; temiz ilişkileri olur. Sadece kadın-erkek ilişkisi için konuşmuyorum. Arkadaşlık ilişkileri de buna dahil. Bütün ilişkiler için geçerli bu" diye konuştu.

Etiketler : Yalnızlık şahane Cansu Dere Miles Chamley-Watson
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