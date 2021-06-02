Yalnızlık güçlendirdi

Geçtiğimiz aylarda Alp Güler ile ilişkisini sonlandıran oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yalnız olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Kalbinin boş olduğunu söyleyen oyuncu, "Bir süre daha hayatımda kimse olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Kendi gücümün farkına vardım. Sakinleştim. Birbirimizi anlayabileceğimiz, aynı bakış açısına sahip olacağım bir ilişkiye de açığım'' dedi.





