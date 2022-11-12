Yalıya aylık 600 bin TL kira

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Yapımda kullanılan Beylerbeyi'ndeki görkemli yalının Sabancı ailesine ait olduğu ortaya çıktı. Çetin Tekindor ve Beril Pozam gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin yalısına aylık ödenen kira bedeli ise dudak uçuklattı. Sabancı ailesinin, yapım şirketinden aylık 600 bin lira kira alıyor. Dilek Sabancı yalıdan gelen tüm kira gelirini ise bir yardım derneğine bağışladığı öğrenildi.