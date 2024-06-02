Müzisyen Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yılını Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konserle kutladı. 20. yılını 40 bin kişiyle kutlayan Yalın, "20 senelik kariyerim boyunca bana çok iyi davrandınız. Kıymet verdiğiniz için teşekkür ederim. 4 yaşında bir çocukken kurduğum hayallerin geldiği nokta işte burasıdır. Bir delinin rüyasını gerçekleştiriyorsunuz" dedi.

Yalın'a sahnede 27 kişilik orkestra eşlik etti. Yalın 'Küçüğüm' şarkısında oryantal dans sanatçısı ile sahnede bir performans sergiledi.

Yalın, duygusallığın da coşkunun da doruğa ulaştığı geceyi hayranlarının gönlünü bir kez daha fethederek noktaladı.