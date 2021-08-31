Yalın'dan 3'te 3!

Yalın, 'Pazar Şarkıları' konseptiyle üçüncü kez Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Konser sabahı, artık klasikleşen 'Bu pazarın şarkısı' etiketiyle 'Sesinde Aşk Var'ı instagram hesabından paylaşan Yalın, konser sırasında aynı şarkıda canlı yayın açtı. Yoğun talep üzerine Yalın, 4 ve 10 Eylül olmak üzere konser serisine 2 yeni tarih ekledi. Gece boyunca tüm şarkılarını dev bir koro eşliğinde seslendiren Yalın, ilgi karşısında dinleyicilerine teşekkür etti.