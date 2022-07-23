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23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00:00

Yalın aşk

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Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Aşka kapılarımı kapattım' diyen oyuncu Selin Şekerci, sözünü yuttu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Aşka kapılarımı kapattım' diyen oyuncu Selin Şekerci, sözünü yuttu. Oyuncu işletmeci Osman Yalın ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir ay önce Bozburun'da tanışan çift, Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülendi. İşletmeci Yalın'a ait olan Delicatessen adlı kafede vakit geçiren çift, daha sonra bir kozmetik mağazasına girip alışveriş yaptı. Yeni sevgililer, bir süre mağazada kaldıktan sonra çıkışta basın mensuplarını görünce şoke oldu. El ele gezen ikili, kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermezken muhabirlerin "Aşkı Osman Bey de mi buldunuz?" sorusu karşısında kendisini gülmekten alamadı. İşletmeci Selin Şekerci'den önce Dolunay Soysert ile birliktelik yaşamıştı.

Etiketler : selin şekerci osman yalın aşk
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