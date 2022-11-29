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29 Kasım 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 14:00:00

Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti

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Afra Saraçoğlu'yla birlikte 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Mert Ramazan Demir, Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Afra Saraçoğlu'yla birlikte 'Yalı Çapkını' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Mert Ramazan Demir, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Rol aldığı yapımın başarısı hakkında konuşan Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye gidiyor. Şaşkınlıkla devam ediyoruz. Sevenlerime de çok büyük saygım var, sağ olsunlar iyi ki varlar" dedi. Dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisinde beraber oynadığı Burak Deniz'le ilgili oyuncu, "Burak Deniz ile çok yakın arkadaşız" dedi.

Etiketler : Yalıdan çıktı Beyoğlu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir
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